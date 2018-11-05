Лавров рассказал об ущербе ЕС от антироссийских санкций

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Евросоюз, согласно некоторым оценкам, потерял от санкций в отношении России больше 100 миллиардов евро, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.El Pais.
При этом, по его оценке, деловые круги в Европе близки к объективной оценке ситуации.
"Показателен в этом плане августовский доклад Восточного комитета германской экономики, в котором содержится призыв пересмотреть стратегию ЕС в отношении нашей страны, приступить к развитию полноформатного экономического сотрудничества", — отметил глава МИД РФ.