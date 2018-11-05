БРЮССЕЛЬ, 5 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Блокирующий регламент Евросоюза не ограждает от санкций США активы в этой стране, принадлежащие торговым операторам ЕС, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Евросоюз ввел 7 августа в действие обновленный блокирующий регламент (статут), по сути отменяющий на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США против Ирана. Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков, при этом исключив из санкций по экспорту иранской нефти восемь стран. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.

"Блокирующий регламент Евросоюза не ограждает от санкций США активы в этой стране, принадлежащие торговым операторам ЕС. Власти США могут пойти на арест таких активов или наложение штрафов по отношению к ним", — сказал собеседник агентства.

В числе возможных санкций со стороны США он назвал отключение компаний ЕС, торгующих с Ираном, от американской финансовой системы, включая лишение их возможности осуществлять или получать платежи в долларах.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм специального назначения для расчетов с Ираном, чтобы обойти санкции США.