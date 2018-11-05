КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил журналистам, что Россия с 1 января 2019 года на полгода снимет таможенные пошлины на некоторые категории молдавских товаров, экспортируемых на российский рынок.

Ранее Додон после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что РФ и Молдавия договорились о принятии совместных конкретных действий по увеличению экспорта товаров молдавского производства на российский рынок.

"По моей просьбе на пять категорий продуктов с 1 января 2019 года на полгода будут сняты таможенные пошлины. Мы хотели бы, чтобы либерализация торговли стала бы бессрочной, но именно эти категории — фрукты, овощи, консервы и продукты винной отрасли — составляют основу экспорта", — сказал Додон в понедельник на брифинге по итогам визита в Москву.

Президент надеется, что в будущем пошлины будут сняты бессрочно.

"Чтобы пошлины были сняты на более долгий срок, нужны переговоры между правительствами. Мы рассчитываем, что через полгода в стране будет другое правительство, которое сможет продолжить", — сказал он.

Додон добавил, что в скором времени в Молдавию приедут представители Россельхознадзора, чтобы расширить список компаний, которые могут поставлять товар на российский рынок.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.