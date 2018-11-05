В Белоруссии приступит к работе обзорная миссия МВФ

МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Обзорная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник приступает к работе в Белоруссии, сообщили РИА Новости в представительстве фонда в республике.

"Миссия МВФ начинает работать в Беларуси в понедельник и будет находиться в стране по 15 ноября. Запланированы встречи в ряде министерств, с представителями Нацбанка республики", — отметили в представительстве.

По его данным, цель работы традиционной ежегодной миссии — обзор текущей экономической ситуации в стране и продолжение консультаций с властями по мерам экономической политики. Миссию возглавляет замначальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жак Миньян.

Прошлым летом возникла пауза в переговорах Белоруссии с МВФ о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит в размере около 3 миллиардов долларов под 2,28% годовых на десять лет. Стороны разошлись во взглядах относительно скорости реформ в Белоруссии, в частности, в вопросе повышения тарифов на ЖКУ. В феврале в минфине не исключали, что возобновление полномасштабных переговоров с МВФ о выделении Минску кредита может произойти в 2020–2021 годах.