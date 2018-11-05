Глава Всемирного банка высказался против протекционизма в торговле

ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя – РИА Новости. Протекционистская торговая политика и повышение тарифов окажет негативное влияние на перспективы глобального экономического роста и уверенность инвесторов, заявил в понедельник глава Всемирного банка Джим Ён Ким на церемонии открытия Первого международного импортного ЭКСПО в Шанхае.

"В последнее время торговая глобализация замедлила скорость, и за последние несколько лет мы наблюдаем ускорение процесса возврата к протекционизму, тарифная эскалация негативно отразится на перспективах глобального экономического роста, замедлит темпы снижения уровня бедности", — заявил Джим Ён Ким.

По его словам, "протекционистская торговая политика может привести к цепной реакции, если многие страны предпримут аналогичные меры".

"Восстановление мировой экономики строится на инвестициях, есть реальная опасность, что бизнес примет решение подождать большей ясности прежде, чем участвовать в новых проектах", — добавил он.

Глава Всемирного банка подчеркнул, что в случае осуществления сценария, когда уверенность инвесторов будет шаткой, а объем инвестиций сократится, каждая страна почувствует негативный эффект.

Первое импортное ЭКСПО в Шанхае (China International Import Expo) открылось в Шанхае в понедельник и продлится до 10 ноября, в нем принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира. Российские компании представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары.