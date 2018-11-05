Глава МВФ: Китай изменил не только себя, но и всю мировую экономику

ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя – РИА Новости. Экономическое преобразование Китая изменило не только внутреннюю жизнь страны, но и всю мировую экономику, заявила в понедельник глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на церемонии открытия Первого международного импортного ЭКСПО в Шанхае.

"Сорок лет назад Китай начал выстраивать мост к остальному миру, открыв свою экономику и простимулировав начало реформ, которые изменили жизни и возможности сотен миллионов людей и здесь, и за пределами Китая", — заявила Лагард.

Она подчеркнула, что "изменив себя посредством торговли, посредством тяжелой работы, учась у других, Китай преобразовал не только себя, но и мировую экономику".

По словам Лагард, Китай строит мост к процветанию путем переориентации экономики от роста, ведомого инвестициями и экспортом, к росту, обеспечиваемого потреблением.

"Китай строит мост в будущее, укрепляя международное сотрудничество, особенно в торговле. От имени МВФ я обратилась ко всем сторонам с призывом снять накал и решить существующие торговые споры, пока действующая система торговли не разрушена. Чтобы достичь этих целей, нам необходимо больше международного сотрудничества, никак не меньше", — сказала она.

Первое импортное ЭКСПО в Шанхае (China International Import Expo) открылось в Шанхае в понедельник и продлится до 10 ноября, в нем принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира. Российские компании представлены в пяти отраслевых зонах: продукты питания и сельскохозяйственные продукты, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и товары, сфера услуг, потребительские товары.