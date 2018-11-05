"Русал" перерегистрируют в России

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Совет директоров "Русала" решил отказаться от регистрации компании на острове Джерси перерегистрировать ее в качестве международной компании в России, следует из заявления "Русала" на Гонконгской фондовой бирже.
Ранее сообщалось, что компания, попавшая под американские санкции, начала подготовку к смене юрисдикции в качестве резидента в одном из специальных административных районов России.
"После тщательного обдумывания совет директоров решил, что это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров", — говорится в документе.
United Company Rusal Plc (UC Rusal) ранее была зарегистрирована на острове Джерси (один из крупнейших в мире офшоров).
В начале июня источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил, что "Русал" может стать резидентом одного из двух специальных административных районов, которые планируется создать на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский во Владивостоке.
Апрельские санкции США
В четверг совет директоров еще одной компании под санкциями — En+ Group — одобрил перевод дочернего En+ Holding Limited, которое объединяет энергетический сегмент, из Республики Кипр в российскую юрисдикцию, компанию также планируется перерегистрировать в одном из специальных административных районов РФ.