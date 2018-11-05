США подрывают усилия ОПЕК+ по сдерживанию цен на нефть, заявил Приходько

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Деструктивные действия США на мировой арене могут свести на нет усилия ОПЕК+ по предотвращению роста цен на нефть и дестабилизировать нефтяной рынок, сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.

"К сожалению, деструктивные действия США на мировой арене могут свести на нет усилия, предпринимаемые нефтедобывающими странами-участниками данного соглашения с целью избежать нового витка роста цен и дестабилизации рынка", — сообщил он на брифинге в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Китай.

Приходько также отметил, что Россия действует строго в рамках договоренностей, достигнутых на июньской встрече министров энергетики стран-участниц соглашения между членами ОПЕК и государствами, не входящими в эту организацию, о стабилизации нефтяного рынка.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что намерение США ввести санкции против Ирана и их попытки влиять на решения ОПЕК+ оказывают самое существенное влияние на нефтяные цены.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Глава Белого дома также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Исламской республики. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября.

Члены ОПЕК+ по итогам встречи в Алжире в сентябре не объявили никаких конкретных планов по дальнейшему увеличению производства, чтобы компенсировать сокращающийся из-за санкций США экспорт иранской нефти.