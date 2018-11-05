МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия и Китай обсуждают создание трансграничной системы расчетов с использованием национальных валют, сообщил первый замруководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в КНР.

"Тематика взаиморасчетов рассматривалась на недавнем заседании подкомиссии по финансовому сотрудничеству, которое прошло в конце сентября в Шэньчжэне. Среди прочих обсуждается тема создания трансграничной системы расчетов с активным использованием национальных валют", — сказал он.

Приходько напомнил, что страны работают над согласованием договоренностей о взаимных расчетах в национальных валютах.

"Это актуальная задача — в связи с американскими санкциями необходимы новые механизмы проведения взаиморасчетов между хозяйствующими субъектами обеих стран. Исходим из того, что переход к расчетам в национальных валютах позволит существенно снизить санкционные риски и зависимость двусторонней торговли от доллара США, избежать курсовых колебаний и сборов за перевод денег. В конечном счете, эти меры повысят статус национальных валют", — отметил он.

Кроме того, на фоне западных санкций в отношении РФ вопрос обеспечения бесперебойности банковского обслуживания экспортно-импортных операций между Россией и КНР является весьма важным и затрагивается в ходе двусторонних контактов, в том числе на высоком уровне.

"Существующий у нас с КНР механизм межведомственного взаимодействия в данной сфере позволяет оперативно и эффективно решать возникающие вопросы", — отметил Приходько.