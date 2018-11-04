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Экономика

Строительство большого НПЗ в Якутии невыгодно, считает эксперт

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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкБензоколонка. Архивное фотоБензоколонка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Строительство большого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Якутии невыгодно из-за климата и займет около пяти лет, при этом производство топлива на мини-НПЗ очень дорогое, завозить его из других регионов дешевле, прокомментировал РИА Новости гендиректор компании "ИнфоТЭК-Терминал" Рустам Танкаев.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Глава Якутии Айсен Николаев ранее в воскресенье сообщил РИА Новости, что из-за высоких цен на топливо на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства топлива для нужд республики.

"В Якутии уже есть, по-моему, четыре мини-НПЗ, которые время от времени включаются и работают. Почему они не могут обеспечивать Якутию топливом? Потому что очень высокая себестоимость, соответственно очень высокая цена нефтепродуктов, которые получаются. Ну а поскольку это мини-НПЗ, то и качество нефтепродуктов достаточно низкое… Действительно, можно было бы сейчас задействовать те мини-НПЗ, что есть в Якутии, но только цена на бензин оказалась бы такой, что никаких повышений цен не надо, они и так повысятся", — прокомментировал Танкаев.

Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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По его словам, в 90-е годы в России было построено довольно много мини-НПЗ. В итоге несколько десятков таких заводов в стране сейчас простаивают, потому что не могут конкурировать с большими производствами. У установки по переработке 1 миллиона тонн нефти в год себестоимость в 50 раз ниже, чем у установки мощностью 10 тысяч тонн нефти в год, пояснил эксперт.

Если говорить о строительстве большого НПЗ, то, как рассказал Танкаев, Якутия — далеко не самое лучшее место для этого, потому что там очень холодно, соответственно, и энергозатраты достаточно высоки.

"Строить НПЗ там невыгодно, иначе бы давно построили, потому что когда приходится возить бензин на четыре тысячи километров, то, конечно, транспортные затраты очень велики и, казалось бы, альтернатива Анграскому заводу, который в основном снабжает Якутию, должна была бы найтись где-то в районе города Якутска. Но не сложилось по климатическим условиям… В принципе можно построить НПЗ, на это понадобится около пяти лет. Что при этом получится с точки зрения себестоимости — сказать сложно. Пока что все попытки обеспечить Якутию топливом собственного производства заканчивались быстро и заканчивались тем, что Ангарский завод благодаря своей себестоимости обыгрывал всех конкурентов", — заключил Танкаев.

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