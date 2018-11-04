Эксперт рассказал о "плане Б" компании "Нафтогаз" по "Северному потоку — 2"

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич считает, что так называемый "план Б" Нафтогаза в связи со строительством в обход Украины газопровода "Северный поток-2" заключается только в судебных тяжбах с Газпромом.

Ранее главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK заявил, что Нафтогаз Украины приступил к реализации "плана Б" в связи со строительством "Северного потока-2". По словам Витренко, "Северный поток-2" будет построен, несмотря на попытки Украины остановить его строительство, так как немецкое правительство и бизнес поддерживают проект. Существует вероятность, что транзит газа через Украину при таком развитии событий полностью остановится, признал топ-менеджер.

"Данный "План Б", если его так можно назвать, заключается просто в обращении в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать с Газпрома некие 12 миллиардов долларов упущенной выручки за транзит. Насколько успешным будет это разбирательство после того, как арбитраж уже вынес вердикт в отношении транзитного спора, сложно сказать", — сказал Марунич РИА Новости.

По его словам, транзитный контракт завершается и истечёт к тому моменту, когда "Северный поток-2" будет построен. "Поэтому такой план — это громкое название, на самом деле это просто попытка судиться с Газпромом дальше. Вместо того чтобы каким-то образом реалистично готовить план в отношении ожидаемого падения транзита, а это и должен быть "План Б", Нафтогаз занимается скорее пропагандой и пытается опять судиться с Газпромом", — полагает эксперт.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Газпром неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава Газпрома оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории. Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине, впервые после вынесения решения арбитражем Стокгольма по спорам Газпрома и Нафтогаза по контрактам на поставку и транзит газа.