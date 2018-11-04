МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. У немецких предприятий в России из-за западных санкций "земля уходит из-под ног", а с последствиями ограничений им "еще долго придется бороться", констатирует издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, ограничения крайне негативно сказались на торговле между Россией и Германией. При этом он отметил, что в настоящее время основной ущерб наносят уже не сами санкции, а уход большинства немецких банков из России, что усложняет финансирование торговли между двумя странами.

По оценкам института, ежемесячно немецкая экономика из-за антироссийский санкций не досчитывается 727 миллионов долларов, что составляет 0,8% от всего объема экспорта. "Таким образом, почти 40 % западных убытков несет Германия", — констатируют эксперты.

При этом размер вред, который принесут немецким предприятиям новые американские санкции против России, оценить сложно, подчеркивает издание. Российско-германская внешнеторговая палата ранее предупредила, что новые меры могут привести к потере "сотни миллионов евро" в краткосрочной перспективе и миллиардов евро — в долгосрочной.

"Если немецким и американским компаниям будет все сложнее вести бизнес в России, их место будут постепенно занимать азиатские компании, особенно, китайские", — заявил представитель внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. США и некоторые другие страны обвинили Москву во вмешательстве и ввели против нее санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Кремль неоднократно заявлял, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте, а Крым присоединился к России демократическим путем — по итогам референдума.