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Экономика

Надежное черное золото. На сколько лет России хватит нефти

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОператор по добыче нефти компании Лукойл на нефтяном кусте в районе города КогалымОператор по добыче нефти компании Лукойл на нефтяном кусте в районе города Когалым
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Западные эксперты прогнозируют, что в нефть в России закончится через 20-25 лет. Российские чиновники и ученые говорят о 50-60 годах. Что сейчас происходит с добычей и запасами черного золота в стране — в материале РИА Новости.

Электронное табло с ценами на дизельное топливо и бензин на одной из автозаправок в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пугающий прогноз

В преддверии американских санкций против иранской нефтянки, вступающих в силу 5 ноября, в экспертном сообществе развернулись жаркие дискуссии о том, кто заместит выпадающие поставки черного золота на мировые рынки и какие страны будут играть ключевую роль в глобальной нефтяной индустрии в ближайшие годы.

В запале споров прозвучали достаточно нетривиальные заявления. В частности, саудовский наследный принц и вице-премьер Мухаммад бин Салман предсказал резкое снижение роли России, а то и вообще уход с нефтяного рынка в ближайшие два десятилетия.

"Через 19 лет Россия сильно потеряет в добыче, если не полностью все десять миллионов баррелей нефти в сутки", — пообещал принц в интервью агентству Bloomberg.

Это вызвало неоднозначную реакцию среди российских нефтяников. Министр энергетики Александр Новак отметил, что Россия — лидер мировой нефтяной индустрии и это не изменится в долгосрочной перспективе.

"Наша стратегия предусматривает сохранение объемов добычи нефти на сегодняшнем уровне и даже с небольшим увеличением", — подчеркнул глава Минэнерго.

Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин тоже опроверг прогнозы саудовского принца.

"По нашим оценкам, в обозримой перспективе на нефтяном рынке будут лидировать три крупнейших игрока: Саудовская Аравия, Россия и США — страны с очень разной организацией отрасли, разной ресурсной базой и разными драйверами роста", — сказал Сечин.

Зато глава "Лукойла" Вагит Алекперов фактически согласился с саудовцем: по его мнению, нефтедобыча в России находится на пике и уже через пару лет пойдет на спад. Впрочем, эксперты припомнили, что в этой компании всегда отличались излишне пессимистическими прогнозами.

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун еще в начале 2008 года говорил, что показатели добычи российской нефти достигли пика, и в перспективе — только сокращение. Правда, после этого объемы производства увеличились на десять процентов, до 540 миллионов тонн в 2017-м. В 2012-м Вагит Алекперов снова предсказал падение добычи, и опять его прогноз не сбылся.

Похоже, что и в этот раз пессимистические оценки преувеличенны. Последние данные говорят о том, что Россия сохраняет сильные позиции на нефтяном рынке.

Как сообщило Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), добыча черного золота в октябре 2018 года выросла на 4,4% в годовом исчислении — до 48,26 миллиона тонн. Но каков на самом деле запас прочности?

Минприроды успокаивает

По оценкам Минприроды, представленным в опубликованном недавно докладе "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2016-2017 годах", суммарные извлекаемые запасы нефти в стране за 2016 год выросли на 18,8 миллиона тонн, а в 2017-м увеличились еще на 146,6 миллиона тонн.

Хранилище сжиженного природного газа на Ямале
© REUTERS / Oksana Kobzeva
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Как отмечается в документе, согласно экспертной оценке международного Общества инженеров-нефтяников, российские доказанные запасы жидких углеводородов исчисляются в объеме 80 миллиардов баррелей, или около 11 миллиардов тонн, что составляет порядка пяти процентов мировых запасов.

По данному показателю Россия занимает восьмое место в мире.

При этом из семи нефтегазоносных бассейнов страны существенно выработаны только три: Северо-Кавказско-Мангышлакский (на 86,2%), Охотский (79,2%) и Волго-Уральский (69,6%). Западно–Сибирский — чуть более чем наполовину, а еще три (включая шельф) — менее чем на треть.

Крупнейшим в России поставщиком нефти на протяжении последнего десятилетия остается Приобское месторождение (семь процентов нефтедобычи в стране), вторую позицию занимал Самотлор, на третьем месте — Ванкорское месторождение в Красноярском крае.

Несмотря на многолетнее лидерство западносибирских месторождений, за более чем полувековую историю освоения этого региона его ресурсы разведаны лишь на 44%. Богатства Восточной Сибири — всего на 23%, а ресурсы шельфа — менее чем на пять процентов. Это создает перспективу появления все новых месторождений нефти.

Кто ищет, то всегда найдет

Только в прошлом году российскими геологами открыто 43 новых нефтяных месторождения. Самое крупное — Центрально-Ольгинское, с извлекаемыми запасами в 81 миллион тонн, обнаруженное "Роснефтью" на шельфе моря Лаптевых.

Покупатель в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Всего же, по оценкам экспертов, арктические недра содержат порядка десяти миллиардов тонн нефти (около 83 миллиардов баррелей). То есть только за счет северного шельфа Россия способна нарастить нефтяные запасы более чем вдвое.

Экспертные оценки того, на сколько лет хватит нефти, зависят именно от оптимизма аналитиков по поводу перспектив открытия новых месторождений и развития добывающих технологий.

Скептичные зарубежные эксперты говорят о 20-25 годах.

Российские ученые настроены оптимистичнее. Как заявил РИА Новости ректор Российского государственного геолого-разведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Косьянов, сейчас страна обеспечена активными запасами (то есть теми, для добычи которых нет технических препятствий) нефти на 33 года.

Учитывая перспективы открытия новых месторождений, Минприроды и Минэнерго России говорят о сроках в 55-60 лет как минимальных.

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