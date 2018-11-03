В магазинах могут ввести отдельные полки для "молочки" с растительным жиром

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор надеется, что постановление правительства, которое вносит изменения в правила торговли и обязует магазины размещать полностью натуральные молочные продукты и продукты с растительным жиром на разных полках, скоро будет реализовано, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Инициатива, которая сегодня уже обретает норму постановления правительства и инициативы правительства — разделить полки. Чтобы потребитель не путался, чтобы понимал, что здесь будет чистый молочный жир, а здесь будет не только молочный жир. Может быть, потребителю это и нужно, но тогда эти продукты должны быть разделены на полке. Где-то на полке в определенном месте только из цельного, чистого молока, а где-то продукт составной, композитный, который будет иметь другие свойства", — заявила Попова.

"Мы считаем, что это достаточно взвешенное и направленное в интересах потребителя решение и надеемся, что в скором будущем оно уже будет реализовано", — резюмировала глава надзорного ведомства.

"Но вот такое честное отношение к потребителю, когда на упаковке, на ценнике написано сразу, что это продукт из молока, а это продукт не только из молока — это то, к чему мы все стремимся, для того, чтобы потребитель был абсолютно защищен, и продукция, которую он употребляет, была и безопасна и с учетом всех прав, которые потребитель сегодня имеет", — отметила Попова.