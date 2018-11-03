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Экономика

Биометрия и венозный депозитарий: какие новинки предлагают банки

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© Фото : Азбука ВкусаБиометрический терминал оплаты в магазине Азбука Вкуса. Архивное фотоБиометрический терминал оплаты в магазине Азбука Вкуса. Архивное фото
© Фото : Азбука Вкуса

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россияне уже к концу следующего года смогут сдать свои биометрические данные почти в любом крупном банке. Чтобы выделиться в гонке технологий, некоторые банки начали разрабатывать продукты для удаленного обслуживания с помощью биометрии уже сейчас. РИА Новости разобрались, как работают самые интересные клиентские новинки.

Девушка отправляет голосовое сообщение. Архивное фото
© Depositphotos / Syda_Productions
Сбербанк начал собирать биометрические данные клиентов
Собирать биометрию своих клиентов банки начали еще в июле. Пройдя идентификацию в Единой биометрической системе, клиент сможет в перспективе с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты. О намерении оснастить все свои отделения необходимым оборудованием для сбора биометрии заявили многие крупные банковские игроки.

Сбербанк в вопросе биометрии пошел еще дальше: он решил не просто подключить своих клиентов к единой системе, а разработать собственную конкурирующую платформу. Клиенты банка могут сдать голосовые данные в отделении банка или через колл-центр.

Частные игроки тоже предлагают рынку свои биометрические решения. Альфа-банк недавно запустил для своих состоятельных клиентов автоматический депозитарий с доступом по рисунку вен ладони. В банке считают, что такой тип биометрии относится к наиболее надежным и в сочетании с другими мерами контроля исключает несанкционированный доступ к сейфовым ячейкам со стороны третьих лиц.

"Биометрическое сканирование вен проводится без непосредственного контакта со считывателем, в инфракрасном освещении, которое проходит сквозь ткани руки, но поглощается гемоглобином крови. Рисунок кровеносных сосудов является строго индивидуальным и не подвержен существенным изменениям на протяжении всей жизни", — прокомментировали в банке эту технологию.

Биометрический хайп

Российские рубли и доллары США в кошельке. Архивное фото
© Depositphotos / gregorylee
Банк "Ак Барс" внедрит в Татарстане систему оплаты с помощью биометрии лица
По плану ЦБ РФ, банки должны до конца 2019 года оснастить необходимым оборудованием для сбора биометрии все свои отделения. По данным регулятора, к середине октября к системе было подключено более 350 отделений 19-ти банков в 81 регионе.

ВТБ до конца года собирается оснастить оборудованием для сбора биометрии 200 отделений по всей стране, а полностью всю сеть — в 2019 году.

"Тинькофф банк" сумел решить вопрос подключения клиентов к биометрической системе даже при отсутствии отделений, запустив в регионах присутствия "биометрических курьеров". Для этого нужно обратиться в банк с заявкой, после чего его представитель приедет с необходимым оборудованием в любое удобное клиенту место и время. В банке подчеркнули, что за безопасность своих данных при этом опасаться не стоит.

"Цифровая платформа размещена в облачной защищенной инфраструктуре "Ростелекома". Данные пользователя передаются в Единую биометрическую систему по каналам связи, защищенным с использованием отечественных криптоалгоритмов", — сообщили в банке.

Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ЦБ определил угрозы при работе банков с биометрическими материалами
Клиентам банков с разветвленной сетью отделений для внесения своих данных в единую систему не удастся избежать похода в банк. Исключением, например, стал "Почта банк", который собрал примерно треть всех биометрических шаблонов в России. Удаленная идентификация в "Почта банке" работает как в интернет-банке, так и мобильном приложении, поэтому его клиентом можно стать, не посещая отделение.

Банк "Русский стандарт" разработал систему для сбора биометрии самостоятельно. В банке ожидают, что это позволит обеспечить дополнительные меры безопасности при записи и передаче данных клиентов. Образцы голосовых записей и фото можно сдать в одном из центральных офисов банка, в ближайшее время "Русский стандарт" планирует подключить к проекту остальные отделения.

Удаленная идентификация с помощью биометрии несет в себе массу преимуществ для клиентов: они смогут быстрее получать необходимые услуги, при этом повысится безопасность банковского обслуживания, утверждают в кредитных организациях.

Стоимость оснащения

Директор направления Молодые профессионалы агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Архивное фото
© Фото : предоставлено АСИ
В России работают над новым механизмом идентификации в интернете
При этом некоторые эксперты считают, что идти в ногу с биометрическим будущим может оказаться затратным для некоторых банков. Так, по оценкам Ассоциации российских банков (АРБ), банку может потребоваться на закупку оборудования и программного обеспечения не менее 5 миллионов рублей. Данная сумма может оказаться критичной для небольших банков без развитой филиальной сети, считают в АРБ.

В ЦБ же подчеркивают, что отказ от обязательного сбора биометрии негативно скажется на доступности сервиса для россиян, проживающих в отдаленных или малонаселенных районах. Но не исключают возможность некоторых послаблений: небольшие банки, не работающие с физлицами, могут освободить от работы с биометрией.

Представители банков отмечают, что пока услуга не слишком востребована среди клиентов. При этом они считают, что в перспективе ситуация изменится, и подтверждают готовность установить оборудование для сбора биометрии во всех своих отделениях до конца следующего года.

Mastercard представил новый сервис
© Фото : Mastercard
Mastercard внедрит в России SelfiePay и "умные" примерочные
"До конца 2018 года мы запустим сбор биометрии в наших отделениях в других регионах, и с января 2019 года ожидаем рост спроса на услугу со стороны клиентов. Удаленная идентификация позитивно скажется на развитии рынка, но банковская конкуренция обострится еще больше", — считают в Райффайзенбанке.

В Совкомбанке отметили, что стоимость оснащения необходимыми устройствами может быть не такой уж и высокой. Первый зампред правления Сергей Хотимский говорил, что на одно отделение банку может понадобиться максимум 50 тысяч рублей. По оценке представителя "Почта банка", эта сумма еще ниже.

"Стоимость оборудования непосредственно для сбора биометрии составляет около 4 тысяч рублей за комплект (камера, микрофон, тренога, переходники). Стоимость компьютера в данном случае учитывать некорректно, так как он используется для проведения всех операций в отделении", — привел данные член правления, директор по управлению рисками "Почта банка" Святослав Емельянов.

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