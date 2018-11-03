Huawei планирует открыть три фирменных магазина в России до конца года

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Huawei намерен закрепиться в РФ — до конца 2018 года планирует открыть три монобрендовых магазина в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе китайского производителя.

"Планируется до конца года открыть магазины в ТРК "Мега Белая Дача", "Мега" в Уфе и "Мега" в Новосибирске", — сказал представитель Huawei, не уточнив размер инвестиций.

При этом ранее производитель планировал открыть в течение этого года минимум 20 фирменных магазинов в крупных торговых центрах России.

Первый монобрендовый магазин Huawei в России открылся в столичном ТРЦ "Афимолл" в апреле. Позднее у компании появились еще два магазина в Москве — ТЦ "Метрополис" и ТЦ "Гагаринский". Также у компании есть многофункциональный центр на Тверской в Москве, открытый в 2017 году и объединяющий шоу-рум, сервисный центр и магазин.

Компания Huawei основана в 1987 году в Китае. Компания производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, в частности, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 странах. По данным МТС за третий квартал, Huawei стала лидером продаж по количеству проданных смартфонов в России — компания за год утроила свою долю до 28,3%. Доля Samsung и Apple составили 24,8% и 11,7% соответственно.