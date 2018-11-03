Саркози рассказал о непредвиденном эффекте антироссийских санкций

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Антироссийские санкции привели к "непредвиденному эффекту", из-за которого Москва отдаляется от Европы и сближается с Пекином, заявил в интервью изданию Point бывший президент Франции Николя Саркози.
"Необходимо наладить отношения с Россией. Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия", — сказал Саркози, добавив, что ранее он был против вступления Турции в Евросоюз.
Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. США и некоторые другие страны обвинили Москву во вмешательстве и ввели против нее санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Кремль неоднократно заявлял, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте, а Крым присоединился к России демократическим путем — по итогам референдума.