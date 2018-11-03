Золото не ржавеет. Зачем центробанки скупают драгметалл рекордными темпами

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Мировые центробанки наращивают золотые запасы невиданными темпами. В третьем квартале они приобрели золота на 5,82 миллиарда долларов — почти на четверть больше, чем годом ранее. Рекордсмены по закупкам — Банк России и ЦБ Турции. Зачем нацбанки запасаются золотом и почему предпочитают драгоценный металл доллару — в материале РИА Новости.

Золотая лихорадка

По данным Всемирного золотого совета, центральные банки во всем мире за последние три месяца купили более 148 метрических тонн золота — на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всех приобрел Банк России — 92 тонны золота. Так много драгоценного металла за один квартал Центробанк покупал только в разгар рыночных реформ в 1993 году.

С учетом 106 тонн, приобретенных в первом полугодии, золотой запас России превысил 2036 тонн, его рыночная стоимость — примерно 78 миллиардов долларов. Таким образом, по золотым резервам Россия вошла в первую пятерку, уступая только США (8133,5 тонн), Германии (3369,7), Италии (2451,8) и Франции (2436).

Если российский Центробанк продолжит покупать драгоценный металл такими темпами, то уже к 2020 году сместит Францию с четвертого места.

А судя по недавнему заявлению первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, назвавшего золото "стопроцентной гарантией юридических и политических рисков", Банк России намерен увеличивать закупки.

Примерно так же рассуждают и другие государственные регуляторы. Следует отметить, что активнейшими покупателями золота в последние месяцы выступают Турция и Китай — страны, у которых резко обострились отношения с США.

Неслучайно именно Москва, Анкара и Пекин стали крупнейшими продавцами американских гособлигаций в этом году.

Центробанк в этом году сократил вложения в американский госдолг почти в восемь раз — до 14 миллиардов долларов (по итогам августа). Сейчас Россия — в шестом десятке мировых инвесторов в трежерис.

Турция c конца прошлого года снизила долю вложений в американский госдолг практически вдвое.

Пекин с апреля, когда Вашингтон ввел первые пошлины на импорт китайских товаров, регулярно сокращает объем гособлигаций США в валютных резервах. Только в октябре Народный банк Китая сбросил американских бумаг на три миллиарда долларов, устроив одну из крупнейших распродаж с 2004 года.

Политически это вполне логично: зачем кредитовать государство, проводящее откровенно недружественную политику. Однако едва ли не важнее экономические соображения.

Запас прочности

Мир приближается к очередной эпохе нестабильности, перспектива глобального кризиса все реальнее, и практически все эксперты уверены, что больше всего от надвигающихся катаклизмов пострадают экономика США и доллар.

В середине октября экономист Ульф Линдал, директор специализирующейся на исследованиях валютных рынков компании A. G. Bisset Associates, заявил, что доллар стоит на пороге обвала и в ближайшие пять лет обесценится к евро на 40%.

О негативных ожиданиях инвесторов свидетельствует и недавний опрос Bank of America (BofA) 174 управляющих инвестфондами с суммарными активами в 518 миллиардов долларов.

Респонденты сообщили, что за последние два месяца снизили долю американских акций в своих портфелях в среднем на 17% из-за увеличившейся волатильности рынков США.

По мнению большинства управляющих, сегодня инвестициям в американские активы сопутствуют риски. Прежде всего — торговая война (на это указали 35% респондентов).

Введенные Трампом пошлины на импорт стали и алюминия, а также на китайские товары уже негативно сказались на квартальной отчетности крупнейших американских компаний индустриального сектора.

Особенно огорчили инвесторов 3M и Caterpillar. Итоги четвертого квартала обещают быть еще печальнее.

Торговая война США с Китаем обернулась катастрофой для американских фермеров. В ответ на введенные Трампом пошлины Пекин прекратил закупки американской сельхозпродукции. В результате с конца мая рыночные цены на сою упали на 18% (до минимального уровня за десять лет), на кукурузу — на 12%.

Пшеница в США подешевела на пять процентов, свинина — на 29%. Трамп угрожает новыми санкциями, Пекин — адекватным ответом, так что американские компании готовятся подсчитывать дополнительные убытки.

Опасный Федрезерв

Вторым по значимости риском управляющие инвестфондами (31% респондентов) считают политику Федрезерва.

"Повышая стоимость долларовых кредитов, ФРС одновременно увеличивает скорость изъятия трех с половиной триллионов долларов, залитых в мировые рынки после кризиса 2008 года, — отмечает главный экономист банка ING Джеймс Найтли. — С октября объем операций по сокращению баланса вырос до 50 миллиардов долларов в месяц: ФРС будет гасить казначейские облигации на 30 миллиардов долларов, а ипотечные — на 20 миллиардов".

Как следствие, во-первых, резко снизится объем свободных денег для инвестирования, во-вторых, вырастет доходность по гособлигациям, поэтому средства с рынка акций начнут перетекать в госбумаги.

Кроме того, стоимость заимствований для компаний увеличится, так что все больше средств будет уходить на обслуживание долгов, и все меньше — на развитие. В итоге активность продавцов на американских биржах усилится, а покупателей — ослабеет, что приведет к быстрому снижению котировок.

"Ужесточение денежных условий в виде крепкого доллара и растущей стоимости кредитов превратится в тормоз для экономики и фондовых рынков", — уверен Найтли.

Рискованный госдолг

В тройку основных рисков американские инвесторы также включают возможность экономического спада в Китае из-за сочетания двух факторов — торговой войны и огромного внутреннего долга, который оценивается в семь триллионов долларов.

Как отметил в интервью телеканалу CNBC глава крупнейшей в мире управляющей компании BlackRock Лоуренс Финк, если с этими долгами "что-то пойдет не так" или если Китаю из-за торговой войны придется искать средства для масштабного фискального стимулирования, у Пекина не будет другого выбора, кроме массированной распродажи американского госдолга.

По состоянию на конец июля гособлигаций США у Китая было почти на 1,2 триллиона долларов. Выбросив эти бумаги на рынок, Пекин обречет американскую экономику на невиданный в истории финансовый кризис.

Вполне логично, что инвесторы уже не рассматривают доллар в качестве защитного актива. Ведь главные риски для рынков сегодня исходят из США — и торговые войны, и политика Федрезерва, и возможный коллапс на рынке американского госдолга.

Поэтому в преддверии новых потрясений и инвесторы, и центробанки делают ставку на традиционный антикризисный актив — старое доброе золото.