Россия снимет ряд ограничений на ввоз белорусской молочной продукции

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки молочной продукции с ряда белорусских предприятий, сообщает ведомство.

Эти предприятия — ОАО "Милкавита", филиалы "Быховский" и "Славгородский" ОАО "Бабушкина крынка", а также цех по производству сыров города Белыничи этого же ОАО.

Ведомство приняло такое решение по результатам двусторонних консультаций, проведенных в октябре, а также с учетом представленной информации и гарантий Минсельхоза Белоруссии.

"Поставляемая в Россию выше обозначенная продукция должна быть выработана не ранее 3 ноября 2018 года, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом", — добавили в ведомстве.