Венесуэла попросила Россию о постоянных экономических консультациях

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Венесуэла просит Россию о финансово-экономических консультациях, причем на постоянной основе, включая наличие в стране специального советника, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

"Они просят, чтобы он был на месте, это вопрос дискуссионный. При современных технологиях необязательно быть на месте. Пока они вопрос поставили так, чтобы в минфине был российский консультант", — сказал Сторчак журналистам, говоря о пожеланиях венесуэльской стороны, подчеркнув также, что Венесуэла просит о таких консультациях со стороны РФ на постоянной основе.