Суд удовлетворил ходатайство "Роснефти" об отзыве иска к "Сахалин-1"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Сахалинский арбитражный суд в пятницу удовлетворил ходатайство "Роснефти" об отказе от иска к членам консорциума "Сахалин-1".

"Арбитражный суд Сахалинской области прекращает производство по делу в связи с отказом истца от иска", — сообщила судья.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" требовала взыскать с пяти компаний-участников международного нефтегазового проекта "Сахалин-1" суммарно 89 миллиардов рублей за неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.

Ответчиками выступали "Эксон Нефтегаз Лимитед" (30%), "Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент" (японская Sodeco, 30%), ONGC Videsh Limited (20%), а также "Сахалинморнефтегаз-шельф" (11,5%) и "РН-Астра" (8,5%), через которые "Роснефть" суммарно контролирует 20% в проекте. "Роснефть" требовала взыскать с Exxon и Sodeco по 26,7 миллиарда рублей, с ONGC — 17,8 миллиарда, а со своих структур суммарно 17,8 миллиарда рублей.

По словам представителя индийской компании ONGC, спор разрешился мировым соглашением, но его финансовые параметры сотрудник отказался комментировать. Суммы, которые члены консорциума выплатят "Роснефти", в решении суда также не прозвучали.

Проект "Сахалин-1", реализующийся на условиях соглашения о разделе продукции, включает в себя освоение трех морских месторождений — "Чайво", "Одопту" и "Аркутун-Даги", расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. При этом участок "Северная оконечность Чайво" выделен в отдельную лицензию, которая принадлежит "Роснефти".