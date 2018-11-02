Правительство Йемена заявило о возобновлении нефтедобычи в ближайшие дни

ДОХА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади объявило, что в ближайшие дни собирается возобновить нефтедобычу в стране, где продолжаются военные действия, сообщило в четверг Йеменское агентство новостей SABA.

По его информации, объявление о скором возобновлении добычи и экспорта нефти состоялось после первого с момента назначения премьером Муайена Абдель Малика Саида заседания правительства.

До начала гражданской войны в Йемене три года назад страна добывала 500 тысяч баррелей нефти в день. Более половины всего объёма нефти добывалось в провинции Хадрамоут на юге страны.

Более трех лет в Йемене продолжаются военные действия между мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами) и проправительственными силами во главе с президентом Хади, на стороне которых воюет арабская коалиция, созданная Саудовской Аравией.