В Apple заявили о рекордных итогах четвертого квартала финансового года

Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото

Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Чистая прибыль компании Apple в финансовом году, завершившемся 29 сентября 2018 года, выросла до 59,5 миллиарда долларов, превысив прошлогодний показатель более чем на десять миллиардов, говорится в отчете корпорации.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 11,91 доллара против 9,21 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла до 265,5 миллиарда долларов по сравнению с 229,2 миллиардов долларов годом ранее.

В четвертом квартале чистая прибыль Apple выросла на 32% — до 14,1 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,94 доллара против 2,08 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 20% — до 62,9 миллиарда долларов.

Руководство Apple назвало итоги четвертого квартала рекордными. "Мы завершили рекордный год с лучшим сентябрьским кварталом в нашей истории", — сообщил в пресс-релизе финансовый директор Apple Лука Маэстри.

По итогам первого квартала 2018-2019 финансового года Apple ожидает выручку в диапазоне 89-93 миллиарда долларов.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.