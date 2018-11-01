Минпромторг рассказал о гибкости контрсанкций против Украины

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ответные меры в отношении Украины позволяют временно убирать юрлиц из санкционного списка в интересах российских компаний, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга.
Минпромторг сможет давать временное разрешение попавшим под санкции компаниям вести бизнес с российскими фирмами.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины.
Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Постановление предусматривает, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества украинских физических и юридических лиц в России, а также запрет на вывод капитала из страны.
Отношения Москвы и Киева
Кроме того, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.
Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.