Минпромторг рассказал о гибкости контрсанкций против Украины

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ответные меры в отношении Украины позволяют временно убирать юрлиц из санкционного списка в интересах российских компаний, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга.

Согласно постановлению правительства, Минпромторг должен обеспечивать сбалансированность товарных рынков и предотвращать негативное влияние от введенных экономических мер на деятельность российских организаций. Ведомство будет проводить оперативный мониторинг и, при необходимости, корректировать введенные ограничения.

Минпромторг сможет давать временное разрешение попавшим под санкции компаниям вести бизнес с российскими фирмами.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины.

Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Постановление предусматривает, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества украинских физических и юридических лиц в России, а также запрет на вывод капитала из страны.

Отношения Москвы и Киева

В мае Украина расширила санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлила действие ограничений, введенных в предыдущие годы.

Кроме того, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.