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Экономика

Лекарство от жадности. Цены на бензин заморозят до весны

(обновлено: 13:57 01.11.2018)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЭлектронное табло с ценами на дизельное топливо и бензин на одной из автозаправок в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018Электронное табло с ценами на дизельное топливо и бензин на одной из автозаправок в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Сегодня крупнейшие нефтяные компании России подпишут с правительством соглашение, в соответствии с которым цены на бензин снижаются до июньского уровня и не повышаются как минимум до начала следующего года, а потом рост стоимости топлива ограничится показателем инфляции. Почему нефтяникам пришлось пойти на уступки и что будет с ценами весной — в материале РИА Новости.

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Без компромиссов

По договоренностям, достигнутым поздно вечером 31 октября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Газпром нефть", "Татнефть", "Русснефть", ННК, Иркутская нефтяная компания и группа компаний  "Новый поток" уже с 1 ноября поставляют на рынок топливо по июньским ценам и в объемах на три процента больше уровня 2017 года.

Нефтяникам предоставили право повышать цены на бензин с 1 января до конца марта, но только в пределах официальной инфляции. Весной соглашение может быть продлено.

Бизнесмены и чиновники активно обсуждают цены на бензин уже вторую неделю. В середине октября биржевые котировки в очередной раз повысились, и нефтяники заговорили о невозможности выполнять взятые в июне обязательства по заморозке цен. При этом на практике июньские договоренности уже не действуют — в некоторых регионах топливо с июня подорожало на десять процентов и больше.

Факт роста цен на бензин и дизель признал 29 октября премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства поручил чиновникам договориться с нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на рынке, пригрозив заградительной пошлиной на экспорт нефтепродуктов.

Похоже, нефтяники не восприняли эту угрозу всерьез. В начале этой недели они попросили увеличить стоимость бензина в рознице на пять рублей за литр, ссылаясь на рост оптовых цен и предстоящее повышение топливных акцизов в полтора раза с нового года.

Поскольку ранее правительство, как правило, пыталось достичь компромисса с нефтяными компаниями, вполне реальным представлялся сценарий, что чиновники согласятся поднять цены. Если не на пять рублей, то хотя бы на два-три.

Однако правительство проявило невиданную жесткость, пообещав не только ввести экспортную пошлину с 1 ноября, но и учредить лицензии на экспорт нефти и нефтепродуктов, которые будут выдаваться лишь компаниям, поставляющим основную часть продукции на внутренний рынок.

Маневрировали, да не выманеврировали

Нежелание чиновников пойти навстречу отраслевым лоббистам связано в первую очередь с тем, что подобный шаг мог полностью дискредитировать идею налогового маневра, которую долго и трудно продвигал Минфин. Суть маневра — отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, чего давно добиваются от России международные организации.

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© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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Экспертам и чиновникам изначально было ясно, что отмена пошлин приведет к росту цен в России, поскольку топливо все в больших объемах будет вывозиться за границу. Так и вышло.

Правда, ведомство Силуанова придумало компенсационный механизм для НПЗ, поставляющих бензин на внутренний рынок, — так называемый возвратный акциз на нефть. То есть нефтяникам пообещали возвращать часть уплаченного ими топливного акциза.

Однако нефтяные компании не вдохновились этой перспективой: пока не очень понятно, как идея возвратного акциза реализуется на практике. К тому же "отрицательный акциз" должен заработать только с 1 января. В общем, пока поставщики топлива решили зарабатывать по старинке — повышая цены.

Расшатали рынок

Еще одна причина жесткости чиновников — позиция "Роснефти". В компании ответственность за рост цен возложили на независимые АЗС и трейдеров.

"Сегодня мы наблюдаем провокационную кампанию, инициированную рядом независимых АЗС, которая направлена на обострение социально-экономической обстановки в регионах с целью получения дополнительных льгот и извлечения сверхдохода для своих собственников, зачастую не проживающих в России", — отмечается в заявлении компании, опубликованном в среду.

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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"Роснефть" полагает, что независимые АЗС "не обременены задачами поддержания добычи и переработки, а также издержками, связанными с фискальным регулированием". Кроме того, они "не несут никакой ответственности за устойчивое обеспечение нефтепродуктами потребителей в регионах, а в ряде субъектов Российской Федерации фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний и превращая их в центры прибыли".

"Независимые АЗС привыкли осуществлять свою деятельность "в серой зоне" без ведения налогового учета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения реализуемых нефтепродуктов", — подчеркивает крупнейшая российская нефтяная компания.

Судя по всему, в правительстве разделяют эту позицию. Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам вчерашнего заседания прямо обвинил независимые АЗС в раскачивании рынка.

"Ситуация была несколько искусственно расшатана, — заявил Козак. — Понятно, что денег много не бывает, каждый сегмент и участник рынка борется за свои доходы, и независимый розничный сегмент, который занимает 53% розничного рынка нефтепродуктов, выступает за снижение оптовых цен, может быть, даже не всегда оправданно".

Исполнительная власть больше не собирается выслушивать жалобы независимых продавцов топлива на постоянные убытки и готова действовать жестко.

"Ссылки на то, что кто-то недополучает доходы в связи с поставками на внутренний рынок, не принимаются ни гражданами, ни другими экономическими субъектами, не могут быть приняты и политическим руководством нашей страны", — заявил  Дмитрий Козак, отметив, что правительство готово в любой момент вернуться к вопросу о введении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Покупатель в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Что дальше

До конца года цены на российских АЗС как минимум не будут расти. Но в снижение верится с трудом, поскольку до сих пор подобных прецедентов на российском топливном рынке не было. С нового года следует ожидать небольшого подорожания "в соответствии с темпом инфляции".

Впрочем, роста цен вполне может и не быть, поскольку зимой спрос на топливо традиционно падает. Конфликт нефтяников с правительством, вероятно, получит развитие весной, когда поднимется спрос на бензин и дизель.

Готовность чиновников к уступкам во многом зависит от мировых цен на нефть. Если, в соответствии с прогнозами некоторых экспертов, котировки взлетят до 100 долларов за баррель из-за американских санкций против Ирана, правительству будет сложнее сдерживать аппетиты нефтяников, желающих побольше заработать на экспорте "черного золота".

Впрочем, некоторые аналитики уверены, что цены на нефть, наоборот, упадут до 50 долларов. Тогда привлекательность экспорта снизится, и цены на внутреннем рынке стабилизируются.

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