МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Активные пользователи и молодежь из "поколения селфи" станут основными покупателями техники и электроники в предстоящую "черную пятницу", лидерами продаж станут новые смартфоны и умные часы, говорится в исследовании оператора фискальных данных "Платформа ОФД" группы Сбербанка, который обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с онлайн-касс в ФНС.

"Предстоящие ноябрьские распродажи, "черная пятница", будут акцентироваться, прежде всего, на "поколении селфи" и активных пользователях", — говорится в тексте исследования, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Исследователи отмечают, что молодые жители мегаполисов России предпочитают покупать смартфоны, умные часы и беспроводные наушники в сезон распродаж, который начинается в ноябре и заканчивается в конце года. В это время на рынок поступает много новых гаджетов, а молодежная группа покупателей внимательнее других отслеживает новые предложения и активнее реагирует на акции и скидки, отмечают авторы.

Чтобы отследить тенденции, "Платформа ОФД" сравнила данные о продажах октября 2018 года с прошлогодними и выяснила, что средний чек за год вырос на 9%, до уровня около 10,9 тысячи рублей за одно посещение магазина электроники и бытовой техники, при этом число покупок за год возросло на 16%.

"Сегодня в тройке лидеров продаж (по числу покупок в октябре): смартфоны, умные часы и беспроводные наушники (как правило, эту технику удобно синхронизировать друг с другом). Следом идут ноутбуки и смарт-телевизоры (в прошлом году ТВ входило в ТОП-3 покупок сегмента)", — говорится в исследовании.

В четвертый четверг ноября жители США (более 320 миллионов человек) отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В России "черная пятница" проводится с 2013 года.