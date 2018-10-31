НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Рост производства и отгрузки продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области с начала года составил 3,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, предприятиями отрасли за девять месяцев 2018 года произведено и отгружено продукции на сумму 78,4 миллиарда рублей.

"Рост производства и отгрузки продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона за период с января по сентябрь 2018 года составил 3,3 миллиарда рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Обеспечен рост объемов производства мяса, рыбы, сыров, творога, крупы, кондитерских изделий и других видов продукции. Производство пищевой продукции — важнейшее направление региональной экономики, позволяющее не только создавать рабочие места, но и обеспечивать нижегородцев качественными товарами", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По словам губернатора, в регионе много ответственных производителей, известных и за пределами Нижегородской области. "В следующем году запланирована реализация ещё нескольких крупных инвестпроектов, а объемы поддержки сельского хозяйства из бюджета области увеличены на 20%. Это позволяет надеяться на то, что позитивная динамика сохранится", — добавил губернатор.

Отмечается, что в 2018 году в предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области будет инвестировано более 2 миллиардов рублей. Инвестиции планируется направить на модернизацию, реконструкцию, ввод новых производственных линий и техническое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

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