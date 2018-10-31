Порошенко назвал условие, при котором Украина могла бы "обойтись без МВФ"

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина уже могла бы обойтись без кредита МВФ, если бы не вынужденные выплаты по долгам в 2019 году.
"Текущее состояние экономики позволило бы стране обойтись и без заимствований, если бы не пиковые выплаты по старым займам. 54 миллиарда долларов – общее долговое наследие, которое приобрели нынешние "борцы за правду" в 2007-2013 годах, будучи у власти",- заявил Порошенко на встрече с представителями бизнеса в среду.
"Обязательства уравнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла в 2008 году, соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября. Удивительно, что оппозиция не празднует. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром, — "шерше ля фам" (ищите женщину — ред.)", — сказал президент.