Порошенко назвал условие, при котором Украина могла бы "обойтись без МВФ"

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина уже могла бы обойтись без кредита МВФ, если бы не вынужденные выплаты по долгам в 2019 году.

Премьер Украины Владимир Гройсман 19 октября сообщал, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договорённости с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов. Фонд сообщил, что намерен одобрить новую программу для Украины в текущем году по итогам принятия госбюджета на Украине на 2019 год.

"Текущее состояние экономики позволило бы стране обойтись и без заимствований, если бы не пиковые выплаты по старым займам. 54 миллиарда долларов – общее долговое наследие, которое приобрели нынешние "борцы за правду" в 2007-2013 годах, будучи у власти",- заявил Порошенко на встрече с представителями бизнеса в среду.

Он напомнил, что обязательства повысить цены на газ для населения взяла на себя лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, будучи премьером в 2008 году.

"Обязательства уравнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла в 2008 году, соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября. Удивительно, что оппозиция не празднует. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром, — "шерше ля фам" (ищите женщину — ред.)", — сказал президент.