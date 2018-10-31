Новая судостроительная верфь будет построена в Череповце до конца 2020 года

ВОЛОГДА, 31 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Судостроительная верфь четвертого класса, ориентированная на выпуск комплектов барже-буксирного состава "река-море", будет построена в Череповце до конца 2020 года, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.

"Общий объем инвестиций будущего производства 200 миллионов рублей. В октябре Череповецкий судостроительный завод вошел в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития, и поэтому вправе рассчитывать на серьезные налоговые льготы и другие меры поддержки федерального и регионального уровня", — сказал Кувшинников.

По его словам, на сегодняшний день существует большая потребность в перевозках зерна с южных направлений именно водным транспортом.

"Это позволяет значительно снизить транспортные затраты и стоимость продукции, тем самым повысив ее конкурентоспособность. Кроме того, проведены предварительные переговоры с нашими ведущими предприятиями по загрузке барж и транспортировке продукции из Вологодской области на юг", — сказал губернатор.

Он отметил, что бизнес-кооперация с ведущими предприятиями региона является одной из главных причин локализации производства в Череповце. Компания "Северсталь" рассматривается основным поставщиком стали, которая отвечает требованиям Российского речного регистра. Также среди преимуществ размещения производства именно на Вологодчине — получение статуса резидента ТОСЭР, стратегическое положение Череповца в системе Волго-Балтийского водного пути и высококвалифицированные кадры. Кроме того, компания планирует готовить и трудоустраивать будущих работников верфи на базе профильных учебных заведений Череповца.

"Проект создания нового судостроительного завода на территории Череповца без преувеличения можно назвать уникальным. Большинство подобных предприятий бывшего Советского Союза прекратили свое существование, в том числе и Череповецкий порт, который занимался ремонтом судов. Сейчас у нас появляется возможность возродить производство грузового водного транспорта. Это еще один шаг к диверсификации экономики города металлургов. Кроме того, на рынке труда Череповца появятся 150 новых рабочих мест, а бюджеты всех уровней получат дополнительные налоговые отчисления", — подчеркнул Кувшинников.