Новая судостроительная верфь будет построена в Череповце до конца 2020 года

ВОЛОГДА, 31 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Судостроительная верфь четвертого класса, ориентированная на выпуск комплектов барже-буксирного состава "река-море", будет построена в Череповце до конца 2020 года, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.
"Общий объем инвестиций будущего производства 200 миллионов рублей. В октябре Череповецкий судостроительный завод вошел в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития, и поэтому вправе рассчитывать на серьезные налоговые льготы и другие меры поддержки федерального и регионального уровня", — сказал Кувшинников.
По его словам, на сегодняшний день существует большая потребность в перевозках зерна с южных направлений именно водным транспортом.
"Это позволяет значительно снизить транспортные затраты и стоимость продукции, тем самым повысив ее конкурентоспособность. Кроме того, проведены предварительные переговоры с нашими ведущими предприятиями по загрузке барж и транспортировке продукции из Вологодской области на юг", — сказал губернатор.
"Проект создания нового судостроительного завода на территории Череповца без преувеличения можно назвать уникальным. Большинство подобных предприятий бывшего Советского Союза прекратили свое существование, в том числе и Череповецкий порт, который занимался ремонтом судов. Сейчас у нас появляется возможность возродить производство грузового водного транспорта. Это еще один шаг к диверсификации экономики города металлургов. Кроме того, на рынке труда Череповца появятся 150 новых рабочих мест, а бюджеты всех уровней получат дополнительные налоговые отчисления", — подчеркнул Кувшинников.