Россия поднялась в рейтинге Doing Business

Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия поднялась до 31-й позиции в рейтинге Doing Business говорится в сообщении Всемирного банка.

В прошлом году Россия заняла в списке 35 место.

На продвижение вверх повлияли новации в сфере строительства, электроснабжения, регулирования малого и среднего бизнеса и налогообложения.

Doing Business

Доклад "Ведение бизнеса" составляется уже 16 раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса.

Реформы, направленные на улучшение делового климата для отечественных предприятий малого и среднего бизнеса, оцениваются на примере Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом году лидерство в рейтинге подтвердила Новая Зеландия. Вторую и третью строчки заняли Сингапур и Дания, также сохранив свои позиции. За ними следуют Гонконг, Южная Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Македония.

"Россия вновь продемонстрировала свою приверженность улучшению делового климата для частного предпринимательства. Мы надеемся и далее отмечать поступательное движение страны по внедрению передовой мировой практики регулирования отечественных малых и средних предприятий", — заявил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Андраш Хорваи.

В 2012 году Владимир Путин поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции России в рейтинге Doing Business со 120-й позиции в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году.

Ключевые реформы



Среди наиболее важных реформ эксперты Всемирного банка выделяют упрощение процедуры получения разрешений на строительство. Кроме того, был оптимизирован контроль качества строительства за счёт введения риск-ориентированных проверок.

Помогло России подняться в рейтинге и ускорение процедуры подключения к системе электроснабжения. Процесс подключения также стал менее затратным.

"Россия продемонстрировала превосходные результаты по показателю "Подключение к системе электроснабжения", заняв в мировом рейтинге 12 место. … Сроки подключения к электросетям сократились до 73 дней по сравнению с 83 днями ранее. По этому показателю Россия также демонстрирует значительно более высокий результат по сравнению со средним показателем в регионе, который составляет 110 дней", — отмечается в докладе.

Менее затратной стала и процедура налогообложения. Этого удалось достичь за счёт повышения нормы амортизационных отчислений по основным фондам. Работа в сфере международной торговли упростилась благодаря предпочтению, оказываемому электронной процедуре таможенной очистки, и сокращению сроков автоматического завершения процедур.

По таким показателям, как "Регистрация предприятий" и "Обеспечение исполнения контрактов", Россия также демонстрирует хорошие результаты.

"В течение последних нескольких лет реформе регистрации предприятий уделялось приоритетное внимание, в результате чего Россия заняла 12-ое место в глобальном рейтинге. Что касается исполнения контрактов, то для урегулирования коммерческого спора в России требуется не более 337 дней в местном суде первой инстанции (арбитражный суд), тогда как в регионе для этого необходимо в среднем 496 дней", — подчеркнули во Всемирном банке.

Вместе с тем, по мнению экспертов банка, по ряду направлений есть возможности для улучшения показателей. В их числе "Международная торговля", "Разрешение проблемы неплатежеспособности" и "Защита миноритарных инвесторов".

"По индексу ответственности директора Россия получила лишь два балла из десяти; а это означает, что в случае ненадлежащего использования корпоративных активов директоры очень редко привлекаются к ответственности", — заключили во Всемирном банке.