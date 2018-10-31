ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Россия поднялась в рейтинге Doing Business

(обновлено: 17:02 31.10.2018)
07911
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фотоВид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия поднялась до 31-й позиции в рейтинге Doing Business говорится в сообщении Всемирного банка.

В прошлом году Россия заняла в списке 35 место.

На продвижение вверх повлияли новации в сфере строительства, электроснабжения, регулирования малого и среднего бизнеса и налогообложения.

Doing Business

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Орешкин рассказал правительству об успехах России в рейтинге Doing Business
Доклад "Ведение бизнеса" составляется уже 16 раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса.

Реформы, направленные на улучшение делового климата для отечественных предприятий малого и среднего бизнеса, оцениваются на примере Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом году лидерство в рейтинге подтвердила Новая Зеландия. Вторую и третью строчки заняли Сингапур и Дания, также сохранив свои позиции. За ними следуют Гонконг, Южная Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Македония.

"Россия вновь продемонстрировала свою приверженность улучшению делового климата для частного предпринимательства. Мы надеемся и далее отмечать поступательное движение страны по внедрению передовой мировой практики регулирования отечественных малых и средних предприятий", — заявил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Андраш Хорваи.

В 2012 году Владимир Путин поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции России в рейтинге Doing Business со 120-й позиции в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году.

Ключевые реформы

Логотип рейтингового агентства Moody's
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Бояться надо не санкций. О рейтингах Moody's и реальной экономике страны
Среди наиболее важных реформ эксперты Всемирного банка выделяют упрощение процедуры получения разрешений на строительство. Кроме того, был оптимизирован контроль качества строительства за счёт введения риск-ориентированных проверок.

Помогло России подняться в рейтинге и ускорение процедуры подключения к системе электроснабжения. Процесс подключения также стал менее затратным.

"Россия продемонстрировала превосходные результаты по показателю "Подключение к системе электроснабжения", заняв в мировом рейтинге 12 место. … Сроки подключения к электросетям сократились до 73 дней по сравнению с 83 днями ранее. По этому показателю Россия также демонстрирует значительно более высокий результат по сравнению со средним показателем в регионе, который составляет 110 дней", — отмечается в докладе.

Рост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani
Политолог: рейтинговые агентства "ничего не могут поделать" с рейтингом РФ
Менее затратной стала и процедура налогообложения. Этого удалось достичь за счёт повышения нормы амортизационных отчислений по основным фондам. Работа в сфере международной торговли упростилась благодаря предпочтению, оказываемому электронной процедуре таможенной очистки, и сокращению сроков автоматического завершения процедур.

По таким показателям, как "Регистрация предприятий" и "Обеспечение исполнения контрактов", Россия также демонстрирует хорошие результаты.

"В течение последних нескольких лет реформе регистрации предприятий уделялось приоритетное внимание, в результате чего Россия заняла 12-ое место в глобальном рейтинге. Что касается исполнения контрактов, то для урегулирования коммерческого спора в России требуется не более 337 дней в местном суде первой инстанции (арбитражный суд), тогда как в регионе для этого необходимо в среднем 496 дней", — подчеркнули во Всемирном банке.

Рост экономики
© Fotolia / Creativa Images
Эксперт: экономика России готова к серьезным кризисам лучше, чем другие
Вместе с тем, по мнению экспертов банка, по ряду направлений есть возможности для улучшения показателей. В их числе "Международная торговля", "Разрешение проблемы неплатежеспособности" и "Защита миноритарных инвесторов".

"По индексу ответственности директора Россия получила лишь два балла из десяти; а это означает, что в случае ненадлежащего использования корпоративных активов директоры очень редко привлекаются к ответственности", — заключили во Всемирном банке.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена