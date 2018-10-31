Путин отметил рост экспорта молдавского вина

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 31 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 31 октября 2018

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Экспорт молдавского вина в Россию растет, этот тренд необходимо укреплять, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Молдавии Игорем Додоном.

"Что касается винодельческого сырья и вина, поставляемого из Молдовы, то количество увеличивается", — сказал Путин.

По его словам, в прошлом году было поставлено 14 миллионов литров, а в первом полугодии этого года — 8,5 миллиона литров. "Будем и дальше работать", — добавил Путин.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".