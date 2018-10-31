МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты будет принят до конца текущей недели, если правительство и нефтяники не договорятся по соглашению для стабилизации цен на топливо.

"Встретьтесь вечером, обсудите все, потом мне доложите. В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением. Поэтому мониторинг этого соглашения будет относиться к числу тех задач, которые вменяются в обязанности министерства энергетики и правительства в целом", — сказал Медведев на заседании правительства в среду.

Таким образом премьер отреагировал на слова вице-премьера Дмитрия Козака о том, что в среду вечером состоятся переговоры с нефтяниками.

"Если же не удастся договориться, то тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины", — добавил Медведев.