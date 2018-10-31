ЦБ отозвал лицензию у московского Инкаробанка

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Банк России с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Инкаробанка, говорится в сообщении регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Как отмечает регулятор, приоритетным направлением деятельности Инкаробанка было кредитование физических и юридических лиц за счет привлеченных средств населения (около 60% валюты баланса). При этом более половины выданных банком ссуд были сомнительного качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила снижение размера собственных средств (капитала) банка практически вдвое.

Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм Инкаробанк в текущем году систематически осуществлял непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала.

Банк России восемь раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении Инкаробанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитная организация нарушала ограничения на осуществление иных видов операций, введенных в целях защиты интересов ее кредиторов и вкладчиков, а также оказывала противодействие проведению инспекционной проверки ЦБ.

Также в деятельности Инкаробанка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в осуществлении сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября занимал 340-е место в банковской системе РФ.