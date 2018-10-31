Эксперты спрогнозировали последствия отказа от доллара для России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Вероятный отказ от доллара может несколько повлиять на российскую экономику, уверены эксперты, опрошенные газетой "Известия".

Так, экономисты считают, что дедолларизация может в первую очередь затронуть крупные города, поскольку именно в них находятся в обращении бумажные доллары, которых, согласно оценкам, накопилось в России около 80 миллиардов. Однако в сфере безналичного розничного оборота валюты риски меньше.

При этом, отмечают эксперты, для населения риски носят в основном лишь теоретический характер из-за сложности и потенциальной невыгодности процесса изменения гражданского оборота доллара.

Также, по словам собеседников издания, риски для вкладов минимальные и в основном исходят со стороны США, однако против этого прорабатываются соответствующие меры.

Специалисты добавили, что внешняя дедолларизация потребует много времени: с некоторыми из контрагентов может не получиться перезаключить договоры, с другими — придется давать ценовую премию для компенсации волатильности валютных курсов.

Кроме того, экономисты подчеркивают, что идея отказа от доллара мотивируется не "желанием навредить населению", держащему депозиты в валюте или наличные, а обуславливается защитными мерами на случай новых ограничений в адрес Москвы.

Ранее ряд СМИ сообщили, что правительство якобы разрабатывает проект по дедолларизации экономики на основе предложений главы ВТБ Андрея Костина и что этот документ через неделю-две якобы утвердит премьер Дмитрий Медведев.

В пресс-службе кабмина заявили, что вопрос снижения зависимости экономики от доллара прорабатывается, но планов полностью отказаться от американской валюты нет. Помощник президента Андрей Белоусов в кулуарах Российской энергетической недели подтвердил, что такая работа ведется и по поручению Владимира Путина.