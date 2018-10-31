МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США пытаются "затормозить" экономическое сотрудничество Северной и Южной Кореи, сообщает газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на источник в президентской администрации Южной Кореи.

По данным издания, США связались с четырьмя крупными южнокорейскими конгломератами Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, SK Group и LG Group, чьи руководители сопровождали президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина на саммите в Пхеньяне в сентябре.

"Посольство США в Сеуле, как известно, напрямую звонило ключевым компаниям, чтобы определить статус проектов сотрудничества (с КНДР – ред.), которые обсуждались во время их визита на Север", — сообщил газете высокопоставленный чиновник в администрации южнокорейского президента.

Источник подтвердил, что Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, SK Group и LG Group были среди тех компаний, с которыми связалось посольство США, и добавил, что американское правительство в преддверии переговоров по денуклеаризации пытается "синхронизировать скорость" развития экономического сотрудничества с КНДР со стороны Южной Кореи и США.

Издание отмечает, что нынешняя деятельность США — следующий шаг после того, как в конце сентября министерство финансов США провело телеконференцию с семью крупными южнокорейскими банками по вопросам применения санкций в отношении КНДР. Такой шаг был расценен как свидетельство обеспокоенности Вашингтона тем, что "межкорейские отношения развиваются быстрее, чем переговоры о денуклеаризации", и как предупреждение против любого смягчения санкций в отношении КНДР.

Ранее в сентябре состоялся третий в этом году межкорейский саммит с участием лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. По итогам встречи они подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.