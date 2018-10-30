Источник рассказал об ответных мерах России на украинские санкции

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В правительстве заканчивают работу над постановлением, предусматривающим введение ответных экономических мер на санкции Украины, сообщил источник в кабинете министров.

"В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания опубликован", — сказал собеседник агентства.

Ответные меры коснутся порядка 360 компаний и затронут более 50 физических лиц.

Специальные экономические меры

Говоря о персональном составе списка, источник сказал, что там будет много интересных открытий для граждан Украины. По его словам, некоторые украинские лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов в отношении России, не прочь при этом заработать на этих самых отношениях.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что под действие ответных мер попадут сотни украинцев и украинских компаний, которые наносят вред России. Эти меры, по его словам, будут включать блокировку активов лиц и запрет вывода капитала и поставок товаров с Украины. При этом он заверил, что санкции не коснутся украинского народа в целом.

Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

В конце 2016 года президент Украины подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".