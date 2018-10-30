ФАС завела дело из-за дорогого топлива для независимых АЗС на Камчатке

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) Эдуарда Худайнатова из-за продажи независимым АЗС на Камчатке топлива дороже, чем своим заправкам, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

"Не так давно… выносилось предупреждение нашим территориальным управлением на Камчатке в отношении "Независимой нефтегазовой компании", и в прошлую пятницу дело было возбуждено", — сказал Голомолзин.

"По поводу недобросовестной конкуренции между ННК и независимыми АЗС на территории Камчатского края. То, каким образом ведет бизнес ННК на территории этого региона, может приводить к недобросовестной конкуренции", — уточнил замглавы ФАС.

В середине июля газета "Коммерсант" сообщала, что ФАС заподозрила сбытовые структуры "Роснефти" и ННК на Дальнем Востоке в том, что они не снизили цены на нефтепродукты в крупном опте, а также уклоняются от заключения договоров на поставку топлива. В протоколе заседания комитета антимонопольного ведомства, на который ссылалось издание, в частности, говорилось о намерении проверить предприятия "ННК-Камчатнефтепродукт" и "ННК-Приморнефтепродукт".

Управление ФАС России по Камчатскому краю в начале октября сообщило, что вынесло предупреждение в адрес АО "ННК-Камчатнефтепродукт", предписав установить для конкурентов, действующих на розничном рынке бензина и дизельного топлива, мелкооптовые цены на уровне отпускных цен для собственных АЗС (без увеличения розничных цен на заправках ННК).