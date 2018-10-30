Шувалов прокомментировал передачу в казну Российского экспортного центра

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ВЭБ передаст одну из своих "дочек" — Российский экспортный центр — в казну РФ, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов на брифинге во вторник.

"Мы передадим, в силу закона, РЭЦ (Российский экспортный центр) в казну Российской Федерации с тем, чтобы сосредоточиться по горизонтали на координации всех институтов развитии, а не по вертикали. Нам нет никакого смысла держать их в качестве дочерних организаций", — сказал Шувалов.

Однако, по его словам, это не значит, что ВЭБ перестаёт курировать РЭЦ.