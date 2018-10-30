В Краснодарском крае заводы произвели миллион тонн сахара

КРАСНОДАР, 30 окт — РИА Новости. Заводы Краснодарского края произвели 1 миллион тонн свекловичного сахара, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

По данным ведомства, на сегодняшний день агрокультура убрана с площади 190 тысяч гектаров. Валовой сбор составляет свыше 7 миллионов тонн.

"Собранное сырье поступает на сахарные комбинаты края для дальнейшей переработки. С учетом сырья Ставропольского края и Ростовской области заводы приняли на переработку 8 миллионов тонн. Переработано более 7,5 миллиона тонн сырья, из которого произведен 1 миллион тонн свекловичного сахара", – говорится в сообщении. По данным минсельхоза, в текущем году ожидается, что регион произведет около 1,15 миллиона тонн сахара.

Отмечается, что переработку сахарной свеклы ведут 16 заводов региона. Краснодарский край производит 25% сахара от общероссийского объема. Как уточнили в министерстве, около 220 тысяч тонн остается в регионе для внутреннего потребления, остальная часть поставляется в субъекты РФ, а также экспортируется в Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Италию, Ливан и Турцию.

По итогам 2017 года в Краснодарском крае были выработаны рекордные 1,52 миллиона тонн сахара, что на 2% превысило показатель предыдущего года, когда было произведено 1,49 миллиона тонн.

По данным Союзроссахара, производство сахара в России в текущем сезоне может составить 6 миллионов тонн, а его экспорт из РФ в 2018-2019 маркетинговом году (с августа 2018 года по июль 2019 года) — 450 тысяч тонн, включая 150 тысяч — за пределы Евразийского экономического союза.

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