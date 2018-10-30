Россия не позволила ЕС созвать новую группу в ВТО по спору о свинине

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия заблокировала создание третейской группы Всемирной торговой организации по спору об импорте свиней и свиноводческой продукции из Евросоюза, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

В ведомстве указали, что ЕС просил создать такую группу, поскольку Россия якобы не исполняет решение Апелляционного органа ВТО.

Евросоюз хочет взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год. По мнению ЕС, это эквивалентно стоимости импорта в Россию из Евросоюза живых свиней и иной продукции свиноводства на 2013 год, то есть до того, как Москва ввела запрет на эту продукцию.

По мнению Минэкономразвития, этот запрос ЕС не обоснован.

"Еще в декабре 2017 года Россия в полном объеме привела свои меры в полное соответствие с правилами организации с учетом выводов ОРС (Орган по разрешению споров ВТО). Вся необходимая информация о конкретных шагах, принятых Россией, была направлена в ОРС и ЕС также в декабре 2017 года", — заявили в министерстве.

Москва в январе запросила в ВТО консультации с Евросоюзом, чтобы перепроверить выполненные требования. Так, Россия полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с решениями ОРС от 5 декабря 2017 года, а Россельхознадзор разрешил импорт на территорию России живых свиней и иных необработанных продуктов свиноводства из ЕС, за исключением территорий, где фиксировалась африканская чума свиней.

Ветеринарный запрет ввели в начале 2014 года и сняли в декабре 2017-го по требованию ВТО. Вместе с тем поставки по-прежнему невозможны из-за действия продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции ЕС.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ходом переговоров, ЕС имеет право вновь подать запрос на следующем заседании органа по разрешению споров.