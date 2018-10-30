АФК "Система" обсуждает с Японией открытие сети клиник на Дальнем Востоке

ТОКИО, 30 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта по итогам визита в Японию договорилось по пяти проектам, в том числе АФК "Система" обсуждает с японскими компаниями открытие сети клиник и строительство деревянных домов, а "Роснано" — высокотехнологичный проект в ветроэнергетике, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Леонид Петухов.

"В ходе визита в Японии мы обсудили несколько потенциальных сделок. Так, АФК "Система" нужны партнеры для их текстильного бизнеса. Они — лидеры в России по пошиву спецодежды, делают ткань. И хотят сделать совместное предприятие в Японии по производству элементного состава. Второй потенциальный проект – это сеть клиник. Половина запросов – о том, чтобы открыть японские клиники на Дальнем Востоке. И основной проект – это в области лесного бизнеса. Это проект строительства домов. Сейчас они общаются с Sojitz Corporation, с Iida Group. Приморский лес очень хороший, там много дуба. Кубометр дуба стоит 500 долларов. Это три проекта АФК "Система", — сказал Петухов.

Еще два проекта связаны с АО "Роснано". По словам главы агентства, российская корпорация предлагает японским инвесторам участвовать в высокотехнологичном проекте в сфере ветроэнергетики.

"Анатолий Чубайс предлагает участвовать в локализации и производстве ветрогенераторов во Владивостоке. И также он предложил сотрудничество с высокотехнологическим фондом (Дальневосточным фондом развития и внедрения высоких технологий — ред.). Фонд развития Дальнего Востока совместно с "Роснано" создали фонд, они финансируют стартапы высокотехнологичные. Таким образом, получается, что мы увозим отсюда пять конкретных проектов. И будем продолжать работать", — рассказал Петухов.

Глава АПИ находится в Японии в составе делегации, прибывшей вместе с заместителем председателя правительства РФ, полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. В ходе визита состоялся круглый стол вместе с представителями 20 крупнейших японских компаний, посвященный вопросам инвестиций на Дальнем Востоке.