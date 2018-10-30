Песков прокомментировал повышение цен на бензин

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Кремль в курсе ситуации на рынке бензина, этот вопрос активно решается в правительстве, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это вопрос, который, конечно, следует адресовать правительству. Конечно, в Кремле в курсе, это, скажем так, тема, которая сейчас тщательно отслеживается, но в данном случае именно кабинет министров сейчас этим занимается. Вы видите, что <…> предпринимаются очень активные, энергичные меры и работа ведется. Но это правительство", — сказал Песков.

По данным Росстата, цены производителей на автомобильный бензин в России в сентябре увеличились на 10% по сравнению с августом. Цены на нефтепродукты в России резко росли весной и в начале лета. В апреле производители подняли стоимость бензина на 13% по сравнению с мартом, в рознице с середины апреля бензин в среднем по стране стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.