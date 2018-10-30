Япония решила воспользоваться в качестве эксперимента Транссибом

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Япония намерена провести логистический эксперимент, использовав Транссибирскую железнодорожную магистраль и паромную линию между Россией, Японией и Южной Кореей.

Такое заявление сделал вице-губернатор префектуры Тоттори Ногава Сатоси на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии, которая прошла во Владивостоке в рамках 23-го саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

По его словам, главная задача — сформировать новый транспортный коридор на основе включения в паромную линию DBS, являющуюся важным "морским путем", китайской провинции Цзилинь, а в дальнейшем и других территорий.

"С этой целью в апреле этого года префектура Тоттори, взаимодействуя с представителями провинции Цзилинь, обеспечила заход парома DBS в порт Зарубино с последующей таможенной очисткой и перевозкой грузов из порта Зарубино в Китай в тестовом режиме. По сравнению с использованием порта Далянь была достигнута более высокая скорость перевозки, в то же время был выявлен ряд задач, требующих решения", — отметил Сатоси.

Ранее японская газета "Иомиури" сообщила, что Россия и Япония планируют задействовать Транссибирскую магистраль для развития так называемого "третьего канала поставок" товаровмежду двумя странами.

Сейчас грузы между Японией и Россией доставляются в основном либо по воздуху, либо по морю. Согласно данным японского министерства транспорта, сроки транспортировки по морю составляют от 53 до 62 дней. Доставка самолетом происходит в разы быстрее, но пока высокозатратна.

По мнению специалистов, перевозка грузов по Транссибирской магистрали позволит сократить расходы компаний до 40 процентов, а срок поставки составит около 20-27 дней.