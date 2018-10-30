"Торговля — это непросто": Россия преподала Великобритании урок в ВТО

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. До конца октября Великобритания должна согласовать условия выхода из ЕС, но прогресс в переговорах, которые продолжаются с лета прошлого года, незначителен. Отдельный вопрос — членство во Всемирной торговой организации. Англичанам, вероятно, придется договариваться с ВТО на новых условиях.

Как пишет британская The Telegraph, Москва преподала Лондону урок, заблокировав предложение о переносе тарифной системы в рамках ВТО после выхода из ЕС. Из-за этого королевство вынуждено вести переговоры с разными странами о квотах на импорт и экспорт.

По утверждению газеты, это может создать "множество проблем" и грозит торговыми потерями. Экономисты, впрочем, указывают: согласование индивидуальных обязательств в ВТО с ее новым членом (а таковым, по сути, будет Великобритания после выхода из ЕС) — нормальная практика, в которой нет ничего экстраординарного.

Суть вопроса

Тарифная система определяет не столько конкретные ставки той или иной страны, сколько их максимальное значение. Российский маневр в любом случае не помешает Великобритании продолжать вести дела и торговлю даже при отсутствии сертифицированного тарифного плана, отмечает газета.

Как поясняет директор Института свободной торговли Александр Данильцев, речь идет в первую очередь о тарифных квотах. Тарифная квота — это совмещенный инструмент, где внутриквотные и внеквотные ставки существенно разнятся.

Например, экспортеру разрешают завезти 100 тысяч тонн по ставке десять процентов, а все, что больше, — уже по 30%. "Это довольно жесткие ограничения, потому что внеквотные тарифы, как правило, достаточно высокие", — отмечает эксперт.

На новых условиях

Готовящийся Brexit — новшество в мировой практике не только по выходу из серьезного политического объединения (Евросоюза), но и по выходу из союза экономического (ВТО). Предстоит определить новый статус Великобритании в ВТО. Сейчас интересы Лондона в торговой организации представляет ЕС.

Эксперты уточняют: с выходом из Евросоюза Британия должна заново установить все индивидуальные обязательства в рамках ВТО и по пошлинам, и по услугам, и по тарифным квотам, а также провести переговоры со всеми членами ВТО — как если бы Лондон вновь присоединялся к этой торговой организации.

Россия возражает против предложенного Великобританией плана по сохранению импортных квот в рамках Евросоюза. Это мешает Всемирной торговой организации окончательно одобрить британский проект.

"Если, например, Россию не устраивает какое-то положение, то она вправе не согласиться, и переговоры не завершатся, пока вопрос не будет решен", — комментирует Александр Данильцев.

© Фото : аккаунт WTO на Facebook Российская Федерация в ВТО © Фото : аккаунт WTO на Facebook Российская Федерация в ВТО

Тем самым, продолжает газета, Россия "преподнесла Великобритании важный урок" и к тому же показывает: ни одна страна не захочет отделять торговлю от политики.

"С какой стати Россия должна идти на уступки Великобритании в ВТО, если в отношении ее экономики ввели международные санкции?" — задается вопросом издание.

Российские эксперты с такой трактовкой не согласны: раз уж в ВТО существуют определенные процедуры, то все члены могут ими активно пользоваться в тех или иных интересах и все должны быть к этому готовы.

Решать самим

"Если возникнет ситуация, при которой Великобритании придется как бы заново вступать в ВТО, то ей нужно будет пройти все процедуры согласования со всеми странами — в том числе и Россией", — указывает Александр Кнобель, директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС.

Отсутствие официально одобренной тарифной системы способно затруднить сотрудничество с некоторыми странами. Кроме того, те смогут оказывать на Лондон давление в ходе двусторонних торговых переговоров, предупреждает британское СМИ.

Экономисты подчеркивают: процесс согласования может быть весьма длительным, и, разумеется, это не способствует свободной международной торговле. "С другой стороны, Великобритания имеет право тоже пересмотреть условия членства в ВТО по некоторым позициям", — добавляет Кнобель.

Ничего экстремального

Тем не менее ничего экстремального в этом процессе нет: так происходит с любым новым членом ВТО. "Когда, например, Россия присоединялась к ВТО, США требовали каких-то квот по поставкам мяса для себя", — напоминает Данильцев.

Другое дело, что Великобритания оказалась в трудной ситуации, в том числе и потому, что утратила международный опыт подобных переговоров: регулированием занимался Евросоюз, а теперь надо делать все с чистого листа и самостоятельно.

Как бы то ни было, блокировка показывает, с какими трудностями столкнется Великобритания при формировании независимой от ЕС экономики. Прекращение действия ранее заключенных торговых соглашений ударит по Лондону, констатирует The Telegraph.