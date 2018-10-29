Россияне начали активно искать сахар в интернете, сообщили в сервисе "Юла"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россияне начали активно искать сахар в интернете — на сервисе объявлений "Юла" за месяц количество соответствующих поисковых запросов возросло втрое, а за неделю спрос на сахар вырос в 2 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

По данным Минсельхоза РФ, в октябре в России наблюдался рост оптовых цен на сахар. Так, если по состоянию на 25 сентября оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе (Краснодар выступает базисом для определения цены) составила 32,16 рубля за килограмм (рост на 22% к аналогичному периоду 2017 года), то по состоянию на 18 октября она составила уже 35,97 рубля за килограмм (рост на 50% в годовом выражении). Потребительские цены изменились меньше: на 24 сентября цена составила 41,13 рубля за килограмм (рост на 1,6% в годовом выражении), на 15 октября — 42,7 рубля (плюс 5,4%). При этом с конца сентября наблюдался рост биржевых котировок на сахар-сырец.

В пятницу глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ведомство в течение 10 дней изучит ситуацию с ростом цен на сахар в РФ и сообщит о результатах.

На фоне роста цен на сахар россияне начали активно искать его в интернете. "За последний месяц на сервисе объявлений "Юла" количество поисковых запросов, связанных с покупкой сахара, выросло в 3 раза", — сообщили в пресс-службе сервиса, уточнив, что за последнюю неделю спрос вырос в два раза.

Так, "сахар" стали искать в 1,5 раза чаще, запросы "сахар песок" увеличились в 3,6 раза, а "сахар оптом" — в пять раз. Пик поисковых запросов этого продукта приходится на 26-28 октября, уточнили в "Юле".

В настоящий момент за килограмм сахара продавцы на "Юле" просят в среднем 36 рублей. Больше других покупкой и продажей сахара интересуются жители Краснодарского и Ставропольского края, Республики Башкирия, Челябинской, Иркутской и Ульяновской областей.