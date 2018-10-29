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Экономика

Российской нефтяной отрасли грозят миллиардные убытки, пишет Bloomberg

(обновлено: 16:44 29.10.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российская нефтяная отрасль лишится части доходов после вступления в силу в 2020 году новых правил заправки судов, выработанных Международной морской организацией при ООН (IMO), пишет Bloomberg.

Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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По новым правилам корабли необходимо будет заправлять топливом с содержанием серы не более 0,5% либо устанавливать скрубберы — специальные очистительные устройства. Сейчас порог содержания серы в топливе, применяемом для заправки судовых двигателей, в большинстве регионов мира составляет 3,5%.

В России производится в основном нефть марки Urals с высоким содержанием серы. По состоянию на конец сентября в стране не производилось топливо, соответствующее стандарту IMO, а более чем две трети произведенной продукции имело содержание серы выше 2,5%.

Несмотря на модернизацию ряда предприятий, российской нефтяной отрасли вряд ли удастся полностью подготовиться к введению новых стандартов, а доход от других вариантов сбыта топлива с высоким содержанием серы не сможет полностью покрыть потери, считают авторы статьи.

Игорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Российский нефтяной сегмент, вероятно, окажется среди тех, кто сильнее всего пострадает с финансовой точки зрения", — цитирует Bloomberg старшего аналитика компании IHS Markit Ltd Александра Щербакова.

По подсчетам агентства, в прошлом году Россия выручила от продажи нефтяного топлива порядка девяти миллиардов долларов. Согласно оценке инвестиционного банка Wood & Co. Financial Services AS, в 2020-м потери нефтяной отрасли страны могут составить 3,5 миллиарда долларов.

О новых правилах объявили в середине прошлого года. IMO обосновывала их необходимость заботой об окружающей среде. Экономисты утверждали, что новые правила повлекут за собой последствия: возросший спрос на более чистое топливо может привести к загрузке мощностей и подорожанию других нефтепродуктов, в том числе авиакеросина.

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Cicicipi
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