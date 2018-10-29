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Экономика

Россияне консервативны в вопросах сбережения денег, считают эксперты

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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкРоссийские рубли. Архивное фотоРоссийские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россияне остаются консервативными в вопросах сбережения и накопления средств, отдавая предпочтение традиционным банковским депозитам, и достаточно робко идут в новые инструменты на финансовом рынке, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.

Активными накоплениями занимаются 55% россиян, лишь 46% населения страны ставит перед собой долгосрочные финансовые цели, говорится в последних исследованиях ОЭСР по вопросам финансового образования, которые проводились в рамках проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности населения.

В ближайшие годы отнять пальму первенства у банковских депозитов вряд ли удастся, однако ряд экспертов уповают на повышение финансовой грамотности россиян. Это позволит другим инструментам сбережений и приумножения средств если не стать лидерами, то хотя бы набрать популярность.

Альтернатива сбережениям "под матрацем"

Города мира. Эрфурт
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В вопросах инвестиций абсолютное большинство россиян крайне консервативно и пока предпочитает самый доступный финансовый инструмент – банковские депозиты, говорят эксперты.

"Те, кто в принципе делает накопления, хранит их дома, в банковской ячейке или на депозите", — отмечает директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов.

"Достаточно сказать, что из общего объема инвестированных населением средств 75% — это депозиты в коммерческих банках", — подтверждает директор Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон.

По данным руководителя управления аналитических исследований АО "УК Уралсиб" Александра Головцова, объем банковских депозитов в РФ к 1 октября 2018 года достиг 27 триллионов рублей.

Однако депозиты сложно назвать выгодными инвестициями, предупреждает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. "Процентные ставки по ним не всегда были выше даже инфляции, а реальная доходность 2-4% годовых — явно не самая заманчивая. Зато ликвидность депозитов может лишь конкурировать со сбережениями "под матрацем", — объясняет он.

В ближайшей перспективе предпочтения россиян существенно не изменятся, уверен председатель правления "Веста банка" Виктор Жидков. "Россияне выбирают простой банковский депозит с понятной ставкой, так как он максимально защищен государством, он комфортен", — говорит он.

Доллар и недвижимость

Прохожие на Тверской улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В начале 1990-х годов одним из самых популярных способов сбережений у россиян был доллар, который постоянно дорожал к рублю, напоминает заместитель декана экономического факультета МГУ им. М.В Ломоносова Сергей Трухачев. "В последние годы его динамика менее предсказуема, поэтому можно сказать, что дедолларизация сбережений произошла в целом закономерно", — отметил он.

"Эксперты оценивают объем долларов у населения в несколько десятков миллиардов. Но не всегда эти инвестиции приносили доход. Например, в период с 2003 по 2008 год среднегодовой курс снизился с 31,8 рубля до 24,5 рублей за доллар. Это было очень чувствительно. Но к сегодняшнему дню, то есть за 10 лет, курс вырос в 2,7 раза, что привело в среднем к доходности выше 10% годовых", — говорит Ордов.

До экономического кризиса 2014 года популярными вариантами инвестирования у граждан, помимо банковских вкладов и перевода рублей в бивалютную корзину, были инвестиции в недвижимость вида "купил на котловане – продал после ввода", отмечает Цветов.

Реклама ипотеки
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Другой способ инвестирования в недвижимость — это покупка жилья для последующей сдачи в аренду. Такое направление под силу тем, у кого доходы выше средних, отмечает доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Удельный вес подобных направлений видов инвестиций не так высок, как по депозитам, говорит он.

"Покупка недвижимости по-прежнему расценивается многими людьми как наиболее эффективное вложение денег. Хотя бы потому что квартира — это нечто осязаемое. А кроме того, практика показала, что первичное жилье как минимум не теряет в цене, если правильно выбрать объект", — отмечает Цветов.

Такое вложение средств, действительно, самое понятное и надежное для многих, соглашается Берзон. "Недвижимость в цене, как правило, растет, хотя бывают кратковременные спады. Но вложения не обесцениваются и при этом приносят еще доход в виде арендной платы. Однако недостатки этого инструмента — низкая ликвидность. Чтобы из недвижимости выйти в деньги, требуется время. Второй недостаток — высокий порог входа, который не каждый способен преодолеть", — говорит Берзон.

Немассовые инструменты

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Молодому финансовому рынку России пока только предстоит завоевать доверие граждан, полагает директор департамента клиентских отношений ИФК "Солид" Павел Егоров. "Кроме того, первую волну массовых инвесторов, доверивших свои сбережения ПИФам и другим инструментам фондового рынка, надолго "остудил" кризис 2008 года. Многие клиенты брокерских компаний признаются, что с тех пор имеют предубеждение относительно самой возможности заработать больше ставки банковского депозита", — констатировал он.

Но интерес россиян, хотя и робкий и незначительный, к другим инструментам инвестирования все же присутствует, отмечают эксперты. Проблема в том, что из-за низкого уровня финансовой грамотности большинство россиян не берут во внимание инфляцию и боятся использовать другие инструменты, говорит эксперт проекта "Финансовое здоровье" Антон Горностаев.

"В последнее время набирают обороты и становятся все более популярными различные формы инвестиционной деятельности в части инвестиционных накоплений, связанные с будущими пенсионными накоплениями. Но пока это не стало массовой формой", — отмечает Твердохлеб.

Не так давно государство предприняло попытку популяризировать альтернативные средства инвестирования, объявив о запуске индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), напомнил Егоров. "Их число превысило 400 тысяч. Человек по данному счету получает налоговые льготы, и глупо не воспользоваться этим финансовым инструментом", — говорит Берзон.

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф во время пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка в Москве. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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В 2017 году появились ОФЗ для населения, продолжил он. "Доходность по этому финансовому инструменту выше, чем по банковскому депозиту, а заемщик, в качестве которого выступает Минфин России, более надежный, чем коммерческие банки", — считает эксперт.

За последние годы наметился и рост рынка инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Однако итоговая доходность инвестиций, связанных с инструментами страхования жизни, не превышает, как правило, 2-4% годовых, отмечает Ордов.

Берзон также сообщил, что инструменты для инвестирования граждан усложняются. "Например, криптовалюта. Большинство не понимает, что это такое, но жажда наживы подталкивает наиболее авантюрных людей вкладываться в этот инструмент. Еще есть структурные финансовые продукты, которые предлагают многие банки", — говорит он.

Сейчас на рынке появляется, прежде всего от различных микрофинансовых организаций, достаточно большое количество предложений по высоким доходам, которые по своему характеру достаточно близки к финансовым пирамидам, предупреждает Твердохлеб. "Сегодня надо быть осторожным, когда предлагают различные формы инвестиционных накоплений, нового партнерского участия", — говорит эксперт.

Гораздо больший потенциал доходности, чем банковские вклады, обеспечивает рынок ценных бумаг, отмечает Головцов. Даже на самых надежных инструментах – облигациях – в ближайшие год-два вполне можно заработать 9-10% годовых в рублях или 6-7% в валюте.

"Международная практика показывает, что именно вложения в акции лучше всего защищают от инфляции: с 1918 года в среднем их доходность на 7 процентных пунктов обгоняла инфляционный индекс. Поэтому и сберегательная модель россиян, скорее всего, продолжит постепенно смещаться к мировым стандартам. Так, в США, например, акции и паевые фонды составляют больше половины всех сбережений", — говорит эксперт.

Он отмечает, что при инвестировании необходимо различать, чем один финансовый инструмент отличается от другого. "Сравнивайте условия, чтобы выбрать более оптимальный вариант. Обязательно нужно составить личный финансовый план и решения принимать в соответствии с ним, а не следовать за эмоциями. И помните, что секрет финансового успеха заключается в том, чтобы тратить оставшееся после сбережения, а не сберегать то, что осталось", — советует Горностаев.

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