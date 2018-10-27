Власти Грузии объяснили причины отказа "Победе" в выполнении рейсов

ТБИЛИСИ, 27 окт – РИА Новости. Агентство авиации Грузии пояснило, по каким причинам отказалось выдать низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") разрешение на полеты в Тбилиси. При этом власти Грузии готовы рассмотреть обращение авиакомпании, если оно будет соответствовать действующим договоренностям авиавластей двух стран, заявили РИА Новости в ведомстве.

В пятницу авиакомпания "Победа" сообщила, что вынуждена отменить рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми из-за отказа грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты

В Агентстве гражданской авиации Грузии пояснили, что на основании акта, оформленного авиавластями двух стран, с 10 июня 2016 года допускается осуществление рейсов по так называемому принципу "треугольник" в случае, если в данной схеме не фигурируют Тбилиси и Москва. Принцип "треугольник" разрешает авиакомпании делать транзитную остановку на территории партнерской страны и затем лететь в финальный аэропорт назначения.

"Исходя из того, что в представленном компанией Pobeda Airlines расписании полетов фигурировали города Тбилиси и Москва, на основании 8-го пункта указанного акта руководство авиации Грузии не выдало разрешение на выполнение следующих рейсов: Санкт-Петербург – Тбилиси – Пермь – Санкт_Петербург, Санкт-Петербург – Тбилиси – Екатеринбург – Тбилиси – Санкт-Петербург, Санкт-Петеребург – Тбилиси – Казань – Тбилиси – Санкт-Петербург", — пояснили в агентстве.

В ведомстве при этом отметили, что 24 октября грузинские власти разрешили авиакомпании "Победа" выполнять регулярные полеты Ростов-Тбилиси-Ростов.

"Агентство гражданской авиации выражает готовность рассмотреть и удовлетворить обращение Pobeda Airlines в том случае, если заявление авиакомпании будет соответствовать условиям оформленного между авиационными руководствами двух стран акта", — добавили в ведомстве.