Четыре региона предложили бизнесу идеи в рамках нацпроектов, заявил Шохин

ВЕРОНА (Италия), 26 окт — РИА Новости. Регионы начали предлагать бизнесу собственные варианты для финансирования в рамках национальных проектов, пока критериев их отбора нет, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на этой неделе на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, подчеркнул, что успех реализации национальных проектов во многом зависит от регионов, но нельзя просто переложить на них ответственность за выполнение этих программ, "спустить планы и показатели по разнарядке".

"Появилось четыре региона, которые свои проекты предлагают. Это Татарстан, Нижний Новгород, Пермь и Калининград", — сказал Шохин журналистам в кулуарах XI Евразийского форума в Вероне.

По его словам, остается вопрос в статусе и источниках финансирования этих проектов. "Вопрос в том, что они хотят их предложить и инвесторам, и хотят, чтобы они федеральный статус какой-то получили. К примеру, Калининград предлагает сухой порт в городе Гусев, строительство СмартСити на пустой площадке, которая у частного инвестора есть, и хочет, чтобы они попали в федеральные программы с точки зрения инфраструктуры. Или чтобы этим частным инвесторам были даны какие-то преференции в виде возврата денег, затраченных на инфраструктуру, через налоговые схемы", — пояснил Шохин.

"Но, проекты такие, сыроватые, скажем. Но их ВЭБ и РФПИ все равно смотрят насколько они интересные. Но они еще далеки до упаковки, скажем, но мы готовы с ними поработать", — заключил глава РСПП.