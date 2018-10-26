В ФАС заявили об отсутствии условий для роста цен на хлеб

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Условий для роста цен на хлеб в России на данный момент нет, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Что касается роста цен на хлеб, то условий для роста цен на хлеб нет", — сказал он.

По словам Артемьева, рост цен на бензин не является причиной удорожания хлеба. "У нас как только начинает расти бензин, так все начинают этим пользоваться и говорить, что надо билеты на железные дороги, в авиации больше поднять, хлеб поднять и все остальное", — отметил он.

"При таком уровне урожайности, которой достигли наши селяне, и таком уровне экспорта… правительство, если будет угроза роста цен на хлеб, просто может ограничить экспорт зерна, и соответственно, цена на внутреннем рынке зерна упадет резко. И в этом случае она просто компенсирует то повышение, которое фактически состоялось как повышение на дизельное топливо", — добавил глава ФАС.

Ранее в октябре два хлебокомбината Красноярского края, "Ярхлеб" и "Дихлеб", оповестили своих контрагентов о вынужденном повышении цен на выпускаемую продукцию: "Ярхлеб" — в среднем на 10%, "Дихлеб" — на 8-12%. Хлебокомбинаты объяснили необходимость повышения цен рядом факторов, в частности — удорожанием бензина, ростом тарифов на электроэнергию, а также ростом цен на муку, инфляцией и ослаблением рубля.

ФАС позже заявила, что получила ряд жалоб от граждан РФ по поводу роста цен на хлеб, и рекомендовала своим региональным управлениям усилить контроль за ценами.